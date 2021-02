Anzeichen für baldige Schneider-Ablösung mehren sich

Gelsenkirchen (dpa) - Sportvorstand Jochen Schneider steht beim Bundesligaletzten FC Schalke 04 vor dem schnellen Aus. Nach dpa-Informationen laufen im Aufsichtsrat des Revierclubs bereits Gespräche über eine Ablösung und eine Nachfolgeregelung. Dass Schneider noch bis zum Saisonende auf dem Posten bleibt, gilt als unwahrscheinlich. Das berichten auch «Bild», «Ruhr Nachrichten» und «Sport1» vor dem Schalker Spiel am Samstagabend beim 1. FC Union Berlin. «Wir kommentieren diese Gerüchte nicht», sagte ein Schalke-Sprecher am Samstag. Demnach solle Schneider in seiner Funktion normal beim Spiel anwesend sein, hieß es weiter.

Von dpa