Illegales Glücksspiel in Gewerbehalle aufgelöst

Troisdorf (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Troisdorf im Rhein-Sieg-Kreis eine illegale Glücksspielveranstaltung in einer Gewerbehalle aufgelöst. Dort seien in der Nacht zu Samstag 30 Personen angetroffen worden, die offenbar an Kartenspieltischen, Automaten und über Online-Spiele um Geld spielten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, versuchten mehrere von ihnen noch, sich zu verstecken. Der 33-jährige mutmaßliche Veranstalter sei vorläufig festgenommen worden, gegen die anderen Beteiligten seien Verfahren wegen der Teilnahme an illegalen Glücksspielen eingeleitet worden.

Von dpa