Holzkohlegrill in Wohnung entzündet: Sieben Verletzte

Kamen (dpa/lnw) - Beim Entzünden ihres Holzkohlegrills in den eigenen vier Wänden haben sieben Menschen in Kamen (Landkreis Unna) zum Teil schwere Kohlenmonoxidvergiftungen erlitten. Wie die Feuerwehr mitteilte, fanden die Einsatzkräfte am Samstagabend einen entzündeten Grill in der Wohnung vor. Der Grill wurde sofort ins Freie gebracht und gelöscht, die Verletzten kamen nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser. Das Gebäude wurde anschließend mit Hochleistungslüftern gesäubert, bis kein Kohlenmonoxid mehr nachweisbar war.

Von dpa