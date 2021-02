Ins Schleudern geraten: Unfall auf A1 mit zwei Verletzten

Münster (dpa/lnw) - Auf der A1 zwischen Hiltrup und Ascheberg im Landkreis Münster sind in der Nacht zum Sonntag zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Wagen eines 48-Jährigen ins Schleudern und prallte in das Auto einer 25-Jährigen. Durch die Kollision geriet der Wagen der Frau ebenfalls in Schleudern und kam an der Mittelleitplanke zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt, der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von dpa