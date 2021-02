Eisplatten an der Kuppel des Hagener Rathausturms entfernt

Da die Mittel der Feuerwehr nicht ausreichten, um an die Eisplatten in über 50 Metern Höhe zu gelangen, sei die Höhenrettung aus Dortmund angefordert worden. Über eine entsprechend lange Teleskopbühne wurden die Platten schließlich am späten Samstagabend zerkleinert und beseitigt. Der Einsatz habe etwa zweieinhalb Stunden gedauert, sagte ein Sprecher. Bereits am Samstagnachmittag war der Rathausturm gesperrt worden.

© dpa-infocom, dpa:210214-99-435467/2