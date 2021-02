Bochum weiter auf Aufstiegskurs: 2:0 über Braunschweig

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum bleibt auf gutem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga. Mit dem 2:0 (2:0) über Eintracht Braunschweig schloss das Team von Trainer Thomas Reis als Tabellenzweiter nach Punkten zu Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV und zum Dritten Holstein Kiel auf. Im leeren Bochumer Stadion sorgten Armel Bella Kotchap (8. Minute) und Danilo Soares (32.) am Sonntag für den verdienen Sieg der Bochumer, die zuletzt in der Saison 2009/10 erstklassig gespielt hatten.

Von dpa