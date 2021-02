Dämpfer für Dortmund II: 2:2 nach 2:0-Führung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Regionalliga-Fußballer von Borussia Dortmund haben im Aufstiegsrennen zur 3. Liga Nerven gezeigt. Am Sonntag kam das Team von Trainer Enrico Maaßen gegen den SC Wiedenbrück nach 2:0-Führung nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Der Nachwuchs des Bundesligisten BVB rangiert mit 57 Punkten weiterhin auf dem ersten Platz. Verfolger Rot-Weiss Essen (54 Punkte) hat drei Zähler weniger, ist allerdings mit zwei Partien in Rückstand. Das Spiel des BVB war die der einzige Partie, die am Wochenende in der West-Staffel stattfinden konnte.

