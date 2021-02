Leipziger Handballer gewinnen Krimi beim Bergischen HC

Wuppertal (dpa) - Nach siebenwöchiger Pause haben sich die Handballer des SC DHfK Leipzig mit einem Auswärtssieg in der Bundesliga zurückgemeldet. Beim Bergischen HC setzte sich die Mannschaft von Trainer André Haber am Sonntagnachmittag mit 30:29 (14:14) durch und zog in der Tabelle mit nunmehr 19:13 Punkten am BHC vorbei. Beste Leipziger Werfer waren Maciej Gebala und Patrick Wiesmach mit jeweils fünf Toren.

Von dpa