Bremerhaven fällt zurück: Dritte DEL-Niederlage in Serie

Bremerhaven (dpa) - Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga die dritte Niederlage in Serie kassiert. Am Sonntag verlor der Tabellenzweite der Nord-Gruppe gegen die Düsseldorfer EG 1:4 (1:3, 0:1, 0:0) und liegt nun bereits sechs Zähler hinter Spitzenreiter Eisbären Berlin. Nach einer frühen Führung durch Alexander Friesen nach 61 Sekunden, drehte die DEG mit drei Treffern binnen 70 Sekunden von Matthew Carey (11. Minute), Mathias From (12.) und Daniel Fischbuch (12.) noch im ersten Drittel das Spiel, das Victor Svensson (31.) endgültig entschied.

Von dpa