MBC Syntainics nach sechster Serien-Pleite in Abstiegsgefahr

Bonn (dpa) – Die Basketballer von Syntainics MBC befinden sich im freien Fall. Die Weißenfelser verloren auch am Sonntag ihr Gastspiel bei den Telekom Baskets Bonn deutlich mit 66:83 (36:41) und verpassten damit die Revanche für die am 6. Februar erlittene 97:103-Niederlage gegen die Rheinländer. Nach der sechsten Pleite in Serie fielen die Schützlinge von Silvano Poropat auf den drittletzten Rang zurück und haben nur noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Die Weißenfelser bekamen den überragenden Bonner Chris Weiler-Babb (24) nie in den Griff. Für die Gäste erzielte Aleksandar Marelja (21) die meisten Punkte.

Von dpa