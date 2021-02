Regen und gefrorener Boden: Glättewarnung für Verkehr

Essen (dpa/lnw) - Nach Tagen mit eisiger Kälte steht Nordrhein-Westfalen vor einem Wochenbeginn mit glatten Straßen. Etwa zwischen sechs und sieben Uhr am Montagmorgen werde von Westen Regen einsetzen, der auf durchgefrorenen Böden zu Glatteis gefrieren könne, sagte der Meteorologe vom Dienst des Deutschen Wetterdienstes in Essen, «der Berufsverkehr wird am meisten betroffen sein». Am späten Vormittag bis Mittag werde auch Ostwestfalen Niederschlag haben.

Von dpa