Kammer erwartet steigende Zahl an Weinbaubetrieben

Nach Beobachtung der Landwirtschaftskammer ist der professionelle Weinbau inzwischen auch für einzelne Landwirte oder Obstbauern als zweites Standbein interessant geworden. «Zum ersten Mal sind 2020 die Pflanzrechte für zusätzliche Anbauflächen in NRW fast ausgeschöpft worden», erläuterte Rüb. Dabei handelt es sich um 4,88 Hektar, für die die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Pflanzrechte in NRW vergeben hat. Laut der 2016 eingeführten Regelung sind bis zu fünf Hektar Zusatzfläche pro Jahr in Nordrhein-Westfalen möglich.

Der professionelle Weinbau ist in NRW bisher auf das Siebengebirge mit seinem Vulkangestein und seinen Steilhanglagen am Rhein südlich von Bonn beschränkt. Vier Betriebe bewirtschaften hier laut der Landwirtschaftskammer insgesamt rund 20 Hektar Rebflächen. Hinzu kommen Dutzende Hobbywinzer. Diese kleineren Flächen sind den Angaben zufolge unter anderem auch am Niederrhein und in Ostwestfalen zu finden. Die Landwirtschaftskammer ist in NRW für die Überwachung der Gesetze und Verordnungen zuständig, die es europaweit für Wein gibt.

