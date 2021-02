Kochtopf gerät in Brand: Zwei Seniorinnen im Krankenhaus

Wesel (dpa/lnw) - Eine Stichflamme in einem Kochtopf hat einen Brand in Wesel ausgelöst. Als eine 75 Jahre alte Frau in der Küche ihr Essen zubereitet habe, sei dieses in Brand geraten und die Flammen hätten auf die Dunstabzugshaube übergegriffen, teilte die Polizei am Montag mit. Den Topf habe die Seniorin noch selbst löschen können, die Dunstabzugshaube sei erst von der herbeigerufenen Feuerwehr gelöscht worden. Die 75-Jährige und eine 74-jährige Bewohnerin aus der darüberliegenden Wohnung wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein Gebäudeschaden entstand bei dem Brand am Samstag den Angaben zufolge nicht.

Von dpa