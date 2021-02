Düsseldorf (dpa/lnw) - Trostloser Rosenmontag: An der Düsseldorfer Königsallee kamen am Vormittag kühle Schauer vom Himmel, wo es sonst in der Stadt Konfetti regnet. Statt bunten Kostümen und fantasievollen Masken trugen die wenigen Passanten Mund-Nasen-Schutz.

Von dpa