Unbekannte stellen Auto nachts auf Fahrbahn ab

Oppenwehe (dpa/lnw) - Unbekannte haben im ostwestfälischen Oppenwehe ein Auto demoliert und das Fahrzeug nachts auf die Fahrbahn geschoben. Ein Lastwagenfahrer habe das unbeleuchtete und deshalb schlecht erkennbare Auto um etwa 3.00 Uhr in der Nacht zu Sonntag noch rechtzeitig gesehen und eine Kollision vermeiden können, teilte die Polizei am Montag in Minden mit. Herbeigerufene Beamte hätten das Auto, an dem Fahrer- und Beifahrertür offenstanden, zurück in eine Parklücke geschoben.

Von dpa