Fälschung: Führerschein von 2029 aus «Landeshauptstad Hagen»

Hagen (dpa/lnw) - Einen äußerst schlecht gefälschten Führerschein hat die Polizei in Hagen sichergestellt. Als eine Streife in der Nacht zu Sonntag ein ohne eingeschaltetes Licht fahrendes Auto überprüfte, bekam sie vom 32 Jahre alten Fahrer einen vermeintlichen Führerschein präsentiert. Die Beamten staunten über die offensichtliche und plumpe Fälschung: Das Dokument trug den Aufdruck «Landeshauptstad Hagen» (Stadt ohne t am Ende) und als Ausstellungsdatum das Jahr 2029. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab nach Angaben vom Montag knapp 0,6 Promille. Die Polizisten untersagten dem Hagener die Weiterfahrt und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen.

Von dpa