BVB mit Meunier, aber ohne Bürki, Hazard und Zagadou

Dortmund (dpa) - Edin Terzic muss in seinem ersten Spiel als Cheftrainer in der Fußball-Champions League weiter auf drei Leistungsträger verzichten. Im Achtelfinal-Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) beim FC Sevilla fehlen weiterhin Torhüter Roman Bürki, Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou und Flügelspieler Thorgan Hazard. Dafür ist Rechtsverteidiger Thomas Meunier nach einer Entzündung im Knie und vier Pflichtspielen Zwangspause wieder dabei.

Von dpa