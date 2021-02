Karnevals-Musik auch dieses Jahr gefragt

Baden-Baden (dpa) - Von «Viva Colonia» bis «Kölsche Jung»: Die Feiern fallen dieses Jahr flach, doch musikalisch kommt dieser Tage trotzdem Karnevalsstimmung in Deutschland auf. Wie eine Sonderauswertung von GfK Entertainment zeigt, stellten Karnevalstitel am vergangenen Wochenende gut ein Zehntel der 100 erfolgreichsten Songs deutschlandweit. Dabei waren insbesondere Kölsche Hits sowie Schlager- und Volksmusik-Dauerbrenner beliebt, wie GfK am Montag mitteilte.

Von dpa