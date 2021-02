Schwerte (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in Schwerte ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Die Feuerwehr rettete in der Nacht zu Dienstag vier Personen aus den Flammen im ersten Obergeschoss. Ein 64-Jähriger konnte nicht mehr reanimiert werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Er hatte bewusstlos in der Wohnung gelegen, in der das Feuer ausgebrochen war.

Von dpa