Milde Temperaturen lassen letzten Schnee schmelzen

Essen (dpa/lnw) - Milde Temperaturen lassen am Dienstag die verbleibenden Schneedecken in Nordrhein-Westfalen tauen. Hatte Sprühregen bei leichtem Frost in den Höhenlagen am frühen Morgen in Ostwestfalen noch für glatte Straßen gesorgt, klettern auch dort die Temperaturen im Tagesverlauf auf bis zu 8 Grad Celsius, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag in Essen sagte. «Wo es nicht schon geschmolzen ist, taut es jetzt.»

Von dpa