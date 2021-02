Tödlicher Verkehrsunfall: Lkw erfasst Fußgängerin in Essen

Essen (dpa/lnw) - Ein Lkw hat in Essen eine 52-jährige Fußgängerin erfasst und tödlich verletzt. Der 60-Jährige Lastwagenfahrer hatte die Frau am Dienstagmorgen nach ersten Angaben der Polizei vermutlich übersehen, als sie die Straße überqueren wollte. Sie starb noch am Unfallort trotz eingeleiteter Reanimationsversuche. Für die Unfallaufnahme blieb die Kreuzung für etwa zwei Stunden gesperrt. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus.

Von dpa