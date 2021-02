Baby-Kaimane in Krefeld geschlüpft: «Zootier des Jahres»

Krefeld (dpa/lnw) - Der Krefelder Zoo kann das «Zootier des Jahres 2021» in gleich 16-facher Ausführung als seltene Nachzucht präsentieren: Die kleinen Keilkopf-Glattstirnkaimane sind dort - streng bewacht von ihren Eltern - geschlüpft. 15 Jahre nach der europäischen Erstzucht in Krefeld sei es erneut geglückt, der Art Nachwuchs zu verschaffen, teilte eine Zoosprecherin am Dienstag mit.