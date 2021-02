Wegen möglicher Ausfälle impfen Rettungsdienste gestaffelt

Mitarbeiter der Rettungsdienste sowie weitere Angestellte und Ärzte der Priorisierungsstufe 1 im Alter unter 65 Jahren werden seit einigen Tagen in den Impfzentren mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft. «Grundsätzlich sind die auftretenden Nebenwirkungen bekannt und ein Zeichen für die gewünschte Gegenreaktion des Körpers», erläuterte die Ministeriumssprecherin. Sie entsprächen als relativ häufig vorkommend, aber mild verlaufende und schnell vorübergehende Symptome den Hinweisen in der Fachinformation.

In Dortmund hatten sich nach der Impfung von Feuerwehrleuten am Donnerstag rund 25 Prozent krank gemeldet, wie eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage erklärte. «Es sind wohl bei einigen Feuerwehrleuten Nebenwirkungen aufgetreten.» Darauf sei man aber wegen möglicher Impfreaktionen und auch aufgrund der Erfahrungen in anderen Kommunen eingestellt gewesen. Die Feuerwehr sei weiter einsatzfähig gewesen.

Auch die Stadt Düsseldorf hat nach dem Bericht der «Rheinischen Post» bereits reagiert: «Durch ein abgestimmtes Terminmanagement wird sichergestellt, dass die Mitarbeitenden der einzelnen Standorte über mehrere Tage verteilt ihre Impfung erhalten und dadurch die Einsatzfähigkeit des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt nicht beeinträchtigt ist», sagte ein Stadtsprecher der Zeitung.

