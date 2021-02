Schifffahrt auf der Mittelweser ist wieder möglich

Verden (dpa) - Die Schifffahrt auf der Mittelweser in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist wieder freigegeben. Dies teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser in Verden am Dienstag mit. Wegen der anhaltenden niedrigen Temperaturen hatte sich zunehmend Eis auf der Weser gebildet. «Aus diesem Grund musste die Schifffahrt am vergangenen Sonntag eingestellt werden», so die Behörde. Demnach waren seit Mittwoch der vergangenen Woche auf der gesamten Mittelweser bis zu sieben Eisbrecher im 24-Stunden-Betrieb unterwegs.

Von dpa