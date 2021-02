Ein sogenannter PCR-Test hatte am Dienstag die Corona-Infektion Reuls bestätigt. Am Montag hatte bereits ein Schnelltest angeschlagen. Wie ein Ministeriumssprecher am Dienstag sagte, hat Reul nur «leichte Erkältungssymptome». Er befinde sich weiter in Quarantäne und führe seine Amtsgeschäfte von zu Hause aus.

Neben Reul befinden sich auch Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) in Quarantäne. Reker hat nach Angaben der Stadt inzwischen das negative Ergebnis eines PCR-Tests bekommen. Dennoch bleibe sie in Quarantäne, da sie mit einem Menschen Kontakt gehabt habe, der mit «einer Virusvariante» infiziert sei. Den Namen Reul nannte die Stadt in ihrer Mitteilung nicht. Reker hatte gemeinsam mit dem Minister am Donnerstag an einem Pressetermin bei der Kölner Feuerwehr teilgenommen.

Ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums sagte am späten Dienstagnachmittag, dass auch Minister Laumann einen PCR-Test gemacht habe. Das Ergebnis stehe noch aus. Laumann habe keine Infektionssymptome und befinde sich weiter in Quarantäne.

© dpa-infocom, dpa:210216-99-467071/3