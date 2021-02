Abu-Walaa-Prozess: Mutmaßlicher IS-Chef schweigt

Celle (dpa) - Der mutmaßliche Deutschland-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Walaa, hat zu Prozessende am Oberlandesgericht Celle die Möglichkeit des letzten Wortes nicht genutzt und geschwiegen. Für einen Mitangeklagten forderten die Verteidiger am Mittwoch Freispruch vom Vorwurf der Unterstützung einer Terrororganisation im Ausland und eine Geldstrafe für die Weitergabe eines Handys. Der Mitangeklagte war kürzlich bereits aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Anklage hatte für ihn viereinhalb Jahre Haft gefordert.

Von dpa