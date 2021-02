Einzelhandelsumsätze stiegen 2020 in NRW um 5,2 Prozent

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Umsätze des nordrhein-westfälischen Einzelhandels sind 2020 trotz der Corona-Krise um 5,2 Prozent gestiegen. Bereinigt um Preissteigerungen lag das Plus immer noch bei 4,0 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Die Beschäftigtenzahl im Einzelhandel stieg im Jahresdurchschnitt um 0,2 Prozent, wobei sich die Zahl der Vollzeitbeschäftigten um 0,7 Prozent verringerte und die der Teilzeitbeschäftigten um 0,8 Prozent erhöhte.