Innenminister Reul hatte zuvor einen positiven Corona-Test. Bei einer genaueren Untersuchung kam heraus, dass er sich mit der besonders ansteckenden britischen Variante infiziert hat. Da er unter anderem mit Laumann vergangene Woche noch persönlichen Kontakt hatte, kam der Gesundheitsminister in Quarantäne und wurde getestet. Auch bei Kölns Oberbürgermeister Henriette Reker (parteilos), die Reul am Donnerstag bei einem Pressetermin getroffen hatte, war ein Test negativ ausgefallen. Laut Stadt bleibt sie dennoch weiter in Quarantäne, da ihr Kontakt - also Reul - an der britischen Mutante B.1.1.7 erkrankt ist.

© dpa-infocom, dpa:210217-99-476561/2