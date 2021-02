Leichenfund in Fulda: Tatverdächtiger in NRW festgenommen

Dorsten/Fulda (dpa) - Spezialkräfte der Polizei haben im nördlichen Ruhrgebiet einen Mann festgenommen, der in Hessen einen 41-Jährigen erschossen haben soll. Nach dem Fund des Toten in einem abgestellten Auto in Fulda waren die Ermittler auf die Spur des 37-jährigen Syrers in Dorsten gekommen. Am Dienstag sei der Verdächtige festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit.