Schalke-Torhüter Fährmann: Derby als Initialzündung

Gelsenkirchen (dpa) - Für Torhüter Ralf Fährmann vom Tabellenletzten FC Schalke 04 könnte ein Sieg im Derby gegen Borussia Dortmund eine wichtige Initialzündung im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga werden. «Gerade weil das Derby von so vielen Emotionen geprägt ist, kann ein Sieg dort einen höheren Stellenwert bekommen als ein normaler Sieg», sagte Fährmann in einer digitalen Medienrunde über die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky). «Wir müssen dringend punkten, punkten, punkten. Und ein Sieg wäre ein super Einstieg in eine kleine Serie.»

Von dpa