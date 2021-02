Steuerentlastung für ehrenamtliche Helfer in Impfzentren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ehrenamtliche Hilfskräfte in den Corona-Impfzentren in Nordrhein-Westfalen werden steuerlich entlastet. Wer nebenberuflich beim Impfen der Bevölkerung unterstütze, könne von der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale profitieren. Das teilte NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) am Mittwoch mit. «Das ist ein wichtiges Zeichen und ein Ausdruck des Respekts für all diejenigen, die sich ehrenamtlich für unsere Gesellschaft und den Schutz der Gesundheit einsetzen.»

Von dpa