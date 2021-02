Demonstranten blockieren Staatskanzlei in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Demonstranten haben am Mittwoch in Düsseldorf den Haupteingang der Staatskanzlei blockiert. Sie forderten ein Ende des Braunkohleabbaus am Niederrhein. Die Gruppe Extinction Rebellion bekannte sich zu den Protesten. Nach Angaben eines Polizeisprechers verlief zunächst alles friedlich. Der Betrieb der Regierungszentrale sei nicht gefährdet. Die Polizei sei mit einem Aufgebot vor Ort.