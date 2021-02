Studie der Uniklinik: Ansteckende Mutanten in den Städten

Münster (dpa/lnw) - Laut einer Studie der Uniklinik Münster verbreiten sich die als ansteckender geltenden Corona-Mutanten in den Ballungsräumen in Nordrhein-Westfalen deutlich stärker als auf dem Land. Auch die Grenzregion zu den Niederlanden sei weniger betroffen teilte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Mittwoch über das Ergebnis mit.