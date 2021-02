Bern-Coach Seoane: kein Kommentar zu Gladbach-Interesse

Der 42 Jahre alte Seoane, der auch bei Hertha BSC mehrfach gehandelt worden war, gilt in Mönchengladbach als einer der aussichtsreichsten Kandidaten auf die Nachfolge des nach Dortmund wechselnden Marco Rose. Mit Bern wurde er in seinen beiden ersten Jahren Meister, aktuell führen die Young Boys die Tabelle mit 16 Punkten Vorsprung auf den FC Basel souverän an.

