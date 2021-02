Telefonstreich: 16-Jähriger gibt sich als Mörder aus

Zülpich/Dortmund (dpa/lnw) - Ein 16-Jähriger aus Zülpich hat mit dem Handy seiner Mutter wahllos Menschen angerufen und behauptet, jemanden auf deren Grundstück ermordet zu haben. Die Polizei machte den Jugendlichen ausfindig und beschlagnahmte das Handy. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, hatte am Vorabend ein Anruf im Bereich Dortmund den Einsatz ausgelöst. Über die im Display des Angerufenen angezeigte Nummer kam die Polizei zu der Adresse in Zülpich, wo Beamte den Jugendlichen antrafen. Er hatte auch schon anderen am Telefon die Geschichte des Mordes aufgetischt.

Von dpa