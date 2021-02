Bern (dpa) - Bayer Leverkusen kämpft nach dem peinlichen Pokal-Aus bei Rot-Weiss Essen in der Europa League um seine letzte Titelchance in dieser Saison. Im Zwischenrunden-Hinspiel am heutigen Donnerstag bei den Young Boys Bern will sich die Werkself eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Achtelfinale erspielen.

Doch die Aufgabe scheint schwer. Bern hat den FC Basel als dominierendes Team in der Schweiz abgelöst. Zuletzt wurden die Young Boys dreimal in Serie Meister. 2018 unter dem heutigen Frankfurter Adi Hütter, in den vergangenen beiden Jahren unter Gerardo Seoane, der bei Borussia Mönchengladbach auf der Kandidaten-Liste für die Nachfolge des nach Dortmund wechselnden Marco Rose stehen soll. Aktuell führt Bern die Tabelle wieder mit 16 Punkten Vorsprung auf Basel an. Bayer hat dagegen nur zwei der letzten zehn Pflichtspiele gewonnen.

