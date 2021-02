Leichtathletik-DM in Dortmund: Kampf um EM-Tickets

«Dieser Abschluss der Hallensaison in Torun ist sehr wichtig mit Blick auf Olympia», sagte Stein. «Die deutschen Meisterschaften wollen wir nutzen, um vergleichbare Leistungen zu erhalten und das stärkste Team für die EM zu nominieren.»

In der Rudolf-Körnig-Halle gehen - unter strengen Hygieneauflagen - etwa 250 Sportler an den Start, nur etwa halb so viel wie sonst. Darunter sind auch Asse wie Malaika Mihambo, Christina Schwanitz, Gesa Krause und David Storl. Wegen Formschwäche abgesagt hat 60-Meter-Rekordhalter Julian Reus aus Erfurt. Alle Personen in der Halle müssen vorher einen Corona-Schnelltest machen; Zuschauer sind - wie derzeit in der Pandemie vorgeschrieben - nicht zugelassen.

