Mönchengladbach (dpa/lnw) - Kein Führerschein, betrunken und mit einem Haftbefehl gesucht: So traf die Polizei einen Mann (45) in einem offensichtlich gestohlenen Auto auf der A61 bei Mönchengladbach an. Im Gepäck hatte er noch diverse Fahrzeugpapiere und gefälschte Goldketten.

Von dpa