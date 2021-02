Liberty Steel will Thyssenkrupp Stahl weiterhin kaufen

Thyssenkrupp hatte am Mittwochabend die Gespräche mit dem Konkurrenten Liberty Steel über einen möglichen Erwerb von Thyssenkrupp Steel Europe beendet. Dafür habe es mehrere Gründe gegeben, betonte Thyssenkrupp-Finanzvorstand Klaus Keysberg in einer Mitarbeiterinformation. Zum einen hätten die Vorstellungen zur Bewertung des Geschäfts zu weit auseinander gelegen. Zum anderen seien zu Fragen von Finanzierungsstruktur und Sicherheiten keine gemeinsame Lösung gefunden worden. «Insgesamt waren die Vorstellungen so weit voneinander entfernt, dass eine Fortführung der Gespräche uns alle nicht weitergebracht hätte», sagte Keysberg.

