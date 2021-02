Polizisten finden illegales Pokerzimmer hinter Geheimtür

Bochum (dpa) - Polizisten sind in Bochum durch eine Geheimtür in einem Keller zu einem illegalen Pokerzimmer gelangt. Getränke für die Gäste gab es in der geschlossenen Kneipe oben drüber. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Zivilpolizisten das Lokal nach Hinweisen observiert. Teure Autos und deren Fahrer, die in einem nahen Hausflur verschwanden, machten die Beamten stutzig. Sonntagabend gingen die Zivilfahnder selbst in das Treppenhaus - und entdeckten im Keller die circa einen Quadratmeter große Geheimtür, «die sich durch festes Drücken öffnen ließ.»

Von dpa