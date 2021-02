Essen (dpa/lnw) - Entschärfungen gleich mehrerer Weltkriegsbomben haben am Donnerstag in Essen und Dortmund Verkehrsbehinderungen verursacht. In Essen musste nach dem Fund eines Blindgängers die viel befahrene A40 gesperrt werden - mitten im Berufsverkehr für rund eine Stunde. Kilometerlange Staus auf der A40 und der A52 waren die Folge.

Von dpa