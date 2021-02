Essen (dpa) - Für ihr Lebenswerk erhält die Fotografin Barbara Klemm (81) den mit 10 000 Euro dotierten Internationalen Folkwang-Preis. Klemm zähle zu den bedeutendsten zeitgenössischen Fotografinnen Deutschlands, teilte der Folkwang Museumsverein am Donnerstag in Essen mit. Der Preis soll am 4. Oktober in Essen verliehen werden.

Von dpa