OP bei Bornauw verschoben: Allergische Reaktion auf Narkose

Köln (dpa) - Wegen einer allergischen Reaktion auf die Narkose musste der geplante operative Eingriff am Rücken von Fußball-Profi Sebastiaan Bornauw vom Bundesligisten 1. FC Köln am Mittwoch verschoben werden. Das teilte der Verein des belgischen Nationalspielers am Donnerstag mit. Der minimalinvasive Eingriff wegen einer knöchernen Veränderung an der Wirbelsäule soll nun in den kommenden Tagen nachgeholt werden.

Von dpa