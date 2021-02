Großkreutz: Derby würde bei Schalker Abstieg allen fehlen

Berlin (dpa) - Der frühere Dortmund-Profi Kevin Großkreutz hat bekräftigt, dass der Abstieg des Revierrivalen FC Schalke 04 selbst ihn in gewisser Weise schmerzen würde. «Da braucht man nicht zu diskutieren, das Derby würde im Ruhrpott fehlen», sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 im Sky-Interview. «Für alle ist es das größte Spiel und würde nicht nur im Ruhrpott, sondern allen Menschen fehlen.» Das Revierduell findet an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Gelsenkirchen statt, Schalke ist mit neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz Tabellenletzter.

Von dpa