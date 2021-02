RWI erwartet Erholung der NRW-Wirtschaft ab dem Frühjahr

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung rechnet mit einer deutlichen Konjunkturbelebung in Nordrhein-Westfalen ab dem Frühjahr. In ihrem am Freitag in Düsseldorf vorgestellten «Konjunkturbericht Nordrhein-Westfalen 2021» prognostizieren die Konjunkturforscher für das laufende Jahr ein Wachstum der Wirtschaftsleistung von 3,8 Prozent. Das Vorkrisenniveau werde die NRW-Wirtschaft aber frühestens Ende des Jahres oder Anfang 2022 wieder erreichen, betonte der nordrhein-westfälische Wirtschaftsministers Andreas Pinkwart (FDP) bei der Präsentation der Prognose am Freitag in Düsseldorf.

Von dpa