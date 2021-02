Unbekannte stehlen ausgestopften Fuchs aus Schule

Windeck (dpa/lnw) - Mysteriöser Einbruch in ein Gymnasium in Windeck (Rhein-Sieg-Kreis): Der oder die unbekannten Täter schlugen ein Fenster ein, zerstörten eine Glasvitrine - und stahlen einen ausgestopften Fuchs. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es in der Nacht zuvor zu dem Einbruch in das Gymnasium. «Im Bereich der Vitrine wurden frische Blutspuren gefunden, die darauf hindeuten, dass sich der Täter bei der Tat verletzt hat», so die Polizei. Der Schaden werde auf 600 Euro geschätzt.

Von dpa