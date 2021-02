Schaden an Lärmschutzwand: Fahrspur bei Krefeld gesperrt

Krefeld (dpa/lnw) - Nach einer Untersuchung an der Autobahn 44 bei Krefeld wird ein dortiges Lärmschutzwand-Element entfernt. In der Nordröhre eines Tunnels sei bei einer Sonderprüfung ein Schaden an einer Aufhängung festgestellt worden, teilte die Autobahn GmbH Rheinland am Freitag mit. «Zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer» sei daher kurzfristig eine Fahrspur gesperrt worden.

Von dpa