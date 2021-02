Schalke-Coach verweist auf Derby-Bilanz: «Meist gewonnen»

Gelsenkirchen (dpa) - Trainer-Routinier Christian Gross vertraut vor seinem ersten Derby in der Fußball-Bundesliga mit dem FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund auf seine gute Bilanz in diesen Spielen. «Ich kenne Derbys. Ich habe in der Schweiz, Ägypten oder Saudi-Arabien wunderbar intensive Spiele erlebt», sagte der 66-Jährige am Freitag: «Mir gefallen solche Spiele. Und meistens ging ich als Sieger vom Platz.»

Von dpa