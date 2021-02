Ätzendes Graffitispray: Polizei sperrt Bahnsteig und Straße

Ratingen (dpa/lnw) - Wegen eines Graffitis aus ätzender Farbe hat die Polizei in Ratingen einen Bahnsteig und eine Straße abgesperrt. Das bronzefarbene Spray habe «starke Schäden an dem Metallmülleimer hinterlassen, so dass die Verwendung eines Kontaktgiftes vermutet wurde», teilte die Polizei am Freitag mit. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung durch Freisetzen von Giften.

Von dpa