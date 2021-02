Höhenretter befreien verletzten Bauarbeiter aus Moniereisen

Essen (dpa/lnw) - Höhenretter der Feuerwehr haben am Freitag auf einer Großbaustelle in Essen einen Arbeiter gerettet, der sich zwischen Moniereisen verfangen hatte. Der 32-Jährige sei in eine Grube abgerutscht und habe sich nicht mehr eigenständig aus der misslichen Lage im Geflecht des Betonstahls befreien können, sagte ein Feuerwehrsprecher. Schließlich konnte der schwer verletzte Arbeiter mit Hilfe einer Bergetrage und eines Krans gerettet werden. Der zunächst von einem Notarzt behandelte Arbeiter kam ins Krankenhaus.

Von dpa